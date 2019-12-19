(للبيع)
|ارض للبيع خلف مول العرب و قريبه جدا من مول جهينه و الشيخ زايد ارض مساحه 600 م بالسياحيه الاولى خالصه سعر المتر 5500 ج للتواصل 01117298888 #أرض_للبيع #أرض_السياحيه_للبيع #السياحية_الاولى _ارض_للبيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|l
|التليفون:
|01117298888
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|العنوان:
|- l
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045702
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