(للبيع)
|ارض للبيع حي اب تاون 622م لبناء فيلا مساحة 622م منطقة فيلات بدروم وارضي واول وثاني وروف مطلوب 1100000 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|اب تاون- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070318
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