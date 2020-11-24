ارض للبيع حي اب تاون الرقابة الادارية أكتوبر

(للبيع)
|ارض للبيع حي اب تاون الرقابة الادارية 6 أكتوبر حي اب تاون تخصيص فيلات علي بعد 13 كم من ميدان الحصري تخصيص بدروم وارضي واول وثاني وروف مطلوب 800000 ج فقط 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|اب تاون- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073832
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