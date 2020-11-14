(للبيع)
|ارض للبيع حي أب تاون 6 أكتوبر بحري وقريبة من الرئيسي أول وأهم احياء مدينة 6 أكتوبر الجديدة حي اب تاون الذي يبعد 13 كم من مسجد الحصري ارض 622م خالصة مع الجهاز مطلوب 975000 ج نهائي عفوا للسادة الوسطاء 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072352
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