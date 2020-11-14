ارض للبيع حي أب تاون 6 أكتوبر بحري وقريبة من الرئيسي أول وأهم احياء مدينة 6 أكتوبر الجديدة حي اب تاون الذي يبعد 13 كم من مسجد الحصري ارض 622م خالصة مع الجهاز مطلوب 975000 ج نهائي عفوا للسادة الوسطاء 01009700095