ارض للبيع - جمعيه احمد عرابي - العبور - خط عشره - طريق العبور

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط عشره مساحه ٨ فدان بها سور ومزروعه مانجه وبها استراحه وسكن غفير وخزان مياه موقع مميز قريب من كارفور العبور والجولف سيتي والحي السابع العبور الأرض مسجله بعقد اخضر السعر ٢١ مليون - ويوجد مزارع أخري بخط ١٠ الرئيسي قريب من طريق اسماعليه ت : 01222739993 - 01126659585 يوجد لدينا مزيد من المزارع جمعية احمد عرابي - غرود - فيلات - oraby
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdallah saied
التليفون: 01222739993

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العنوان: جمعيه احمد عرابي- العبور
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 21,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075200
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات اقل تكلفة واكثر جودة ماكينات تصوير مستندات استعمال الخارج .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا وسط كل خداماتك

كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا وسط كل خداماتك

(للتقسيط)

شاليهك في قريه روزا علي شكل u بمساحة62م (غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) وهتلاقي كل خ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: استثمر وقصي الويك اند علي البحر في نفس الوقت بامتلاك شاليه ببروف في راس سدر

استثمر وقصي الويك اند علي البحر في نفس الوقت بامتلاك شاليه ببروف في راس سدر

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بامتلاك شاليه بجاردن و بمساحة 84م (2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع )من روزا هتستثمر وت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد بامتلاك شاليه بجاردن براس سدر

قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد بامتلاك شاليه بجاردن براس سدر

(للتقسيط)

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن بمساحة 130م ( 3غرف+2 حمام +مطبخ+ +ريسبشن+جاردن) بوجهات زجاج ورخام ي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن واسع و بخصوصية عاليه في راس سدر

شاليهك بجاردن واسع و بخصوصية عاليه في راس سدر

(للتقسيط)

قريه روزا وسط شبه جزيرة عربيه داخل القريه بمساحة68م (غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

5/12/2020
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صورة الاعلان: هدي اعصابك وروق بالك وامتلك شاليهك بجارن من روزا بمقدم 67الف

هدي اعصابك وروق بالك وامتلك شاليهك بجارن من روزا بمقدم 67الف

(للتقسيط)

استلم شاليهك من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد بمساحة67م (غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن وا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

670,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: محامي قضايا التجارية في مصر

محامي قضايا التجارية في مصر

(للبيع)

القضايا التجاريه مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه متخصص في القضايا التجاريه خدمات .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

لان رضاء عملاؤنا هو رأس مالنا💥 قررنا عمل #خصم يصل الى 50% على التصميم #خصم يصل الي 20% علي ج.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: مزرعه للبيع المنيا طريق اسيوط الغربي - ارض زراعيه للبيع

مزرعه للبيع المنيا طريق اسيوط الغربي - ارض زراعيه للبيع

(للبيع)

ارض للبيع بالمنيا ملوي طريق اسيوط الغربي قريب من مصنع السكر وملوي الارض مستصلحه وبها مصدر مياه ابار.
العنوان:

المنيا - مصر

40,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: محل للبيع مدينه نصر شارع ذاكر حسين - حسن مأمون

محل للبيع مدينه نصر شارع ذاكر حسين - حسن مأمون

(للبيع)

للبيع محل تجاري - بمدينه نصر - شارع حسن مأمون قريب من النادي الأهلى مدينه نصر يصلح كافه الاغراض - بن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: بالحي الاول شرق " فيلات "

بالحي الاول شرق " فيلات "

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: بارقى الاحياء بمدينه الشروق

بارقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاريين جراحة باطنة لمستشفى بحائل

مطلوب استشاريين جراحة باطنة لمستشفى بحائل

(فرصة عمل)

مطلوب استشاري جراحة باطنة خبرة في المناظير و استئصال المعدة خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

5/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/12/2020
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