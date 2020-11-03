ارض للبيع - جمعيه احمد عرابي - العبور - خط عشره - طريق العبور

(للبيع)
|مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط عشره مساحه ٨ فدان بها سور ومزروعه مانجه وبها استراحه وسكن غفير وخزان مياه موقع مميز قريب من كارفور العبور والجولف سيتي والحي السابع العبور الأرض مسجله بعقد اخضر السعر ٢١ مليون - ويوجد مزارع أخري بخط ١٠ الرئيسي قريب من طريق اسماعليه ت : 01222739993 - 01126659585 يوجد لدينا مزيد من المزارع جمعية احمد عرابي - غرود - فيلات - oraby
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01222739993
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|العنوان:
|جمعيه احمد عرابي- العبور
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|21,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075200
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