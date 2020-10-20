ارض للبيع - جمعيه احمد عرابي - العبور - خط عشره - طريق العبور

(للبيع)
|مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط عشره مساحه ٨ فدان بها سور ومزروعه مانجه وبها استراحه وسكن غفير وخزان مياه موقع مميز قريب من كارفور العبور والجولف سيتي والحي السابع العبور الأرض مسجله بعقد اخضر السعر ٢١ مليون - ويوجد مزارع أخري بخط ١٠ الرئيسي قريب من طريق اسماعليه ت : 01222739993 - 01126659585 يوجد لدينا مزيد من المزارع جمعية احمد عرابي - غرود - فيلات - oraby
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01222739993
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|21,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070457
2,450,000 جنيه
950,000 جنيه
500,000 جنيه
1,100,000 جنيه
(للبيع)- في القاهرة مصر
1,150,000 جنيه
2,600,000 جنيه
1,400,000 جنيه