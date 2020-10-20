ارض للبيع - جمعيه احمد عرابي - العبور - خط عشره - طريق العبور

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تفاصيل الإعلان
مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي خط عشره مساحه ٨ فدان بها سور ومزروعه مانجه وبها استراحه وسكن غفير وخزان مياه موقع مميز قريب من كارفور العبور والجولف سيتي والحي السابع العبور الأرض مسجله بعقد اخضر السعر ٢١ مليون - ويوجد مزارع أخري بخط ١٠ الرئيسي قريب من طريق اسماعليه ت : 01222739993 - 01126659585 يوجد لدينا مزيد من المزارع جمعية احمد عرابي - غرود - فيلات - oraby
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdallah saied
التليفون: 01222739993

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العنوان: - العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 21,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070457
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