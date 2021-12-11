ارض للبيع جمعية احمد عرابي فيلات - الغرود

(للبيع)
|للبيع ارض فيلات جمعية احمد عرابي - العبور - الغرود الغربيه قريبه من الحي السابع العبور والجولف سيتي وكارفور العبور وبوابه ٤ الارض مساحه ٣٥٠٠ متر ناصيه شارعين مرتفعه فيو الجولف وطريق اسماعليه الارض مسجله والتنازل بجمعية احمد عرابي بسعر 5 مليون ونص نسبه البناء ( ١٥%) والارتفاع بدروم وارضي واول وثاني وروف ت : 01222739993 - 01126659585
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01126659585
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115070
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