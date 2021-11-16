ارض للبيع جمعية احمد عرابى - بالعبور

(للبيع)
|ارض للبيع جمعية احمد عرابي فيلات بالعبور الغرود الشرقيه على تبه بجوار نادي جمعية عرابي فيو مفتوح على طريق اسماعليه قريبه من بوابه ٢ والعبور والشروق ومحطه مترو العاصمه الاداريه الجديده مساحه الأرض ٤٧٠٠م قطعتين متلاصقتين البيع للجمال الأرض أو منفصلين مساحه القطعه ٢٣٥٠م مسجله والتنازل بجمعيه احمد عرابي تم فتح تراخيص البناء من جهاز العبور الجديده نسبه البناء (١٥%) والارتفاع بدروم وارضي واول وثاني وروف اليسعر 8 مليون للقطعتن ت : 01222739993 - 01126659585
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01126659585
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111617
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