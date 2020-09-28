(للبيع)
|ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه في موقع مميز قريبه من شارع الإمارات ، تصلح لعمل مشروع تجاري كبير مثل مجمع فلل ، مدراس ، مول ، هايبر ماركت ، مساحه الارض :١٩٣٦٩.٦ متر مربع سعر القدم المربع : ١٠٠ درهم قابل بحدود السعر 20 مليون الجدول للوساطة العقارية 0589073957
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Al JADWAL
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه- Barashi
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070410
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