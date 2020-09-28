ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه في موقع مميز قريبه من شارع الإمارات ، تصلح لعمل مشروع تجاري كبير مثل مجمع فلل ، مدراس ، مول ، هايبر ماركت ، مساحه الارض :١٩٣٦٩.٦ متر مربع سعر القدم المربع : ١٠٠ درهم قابل بحدود السعر 20 مليون الجدول للوساطة العقارية 0589073957