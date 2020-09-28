ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه

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تفاصيل الإعلان
ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه في موقع مميز قريبه من شارع الإمارات ، تصلح لعمل مشروع تجاري كبير مثل مجمع فلل ، مدراس ، مول ، هايبر ماركت ، مساحه الارض :١٩٣٦٩.٦ متر مربع سعر القدم المربع : ١٠٠ درهم قابل بحدود السعر 20 مليون الجدول للوساطة العقارية 0589073957
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Al JADWAL
التليفون: 0589073957

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العنوان: ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه- Barashi
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070410
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