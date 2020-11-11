(للبيع)
|ارض للبيع بمسلسل 3 قرعه 2017 ارض بمسلسل 3 قرعه 2017 للبيع تاني نمره من رئيسي النوادي بجوار رحاب اكتوبر ونادي الزمالك قريبه من صان كابيتال دقائق من ميدان الرمايه وبالقرب مول مصر للتصال 01125147777 مساحه400 مطلوب 800000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|مسلسل 3 قرعه 20175- مسلسل3 قرعه 2017
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071988
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