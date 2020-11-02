ارض للبيع بمسلسل واحد تكميلي 2016

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارض للبيع بمسلسل واحد تكميلي 2016 مساحة 450 متر منطقة عمارات بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكرر وروف نسبة بناء 50% مطلوب 800000 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: - الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/11/2020
رقم الإعلان: 2071066
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