(للبيع)
|ارض للبيع بمسلسل واحد تكميلي 2016 مساحة 450 متر منطقة عمارات بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكرر وروف نسبة بناء 50% مطلوب 800000 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071066
4,200 جنيه
1,100,000 جنيه
860,000 جنيه
1,500,000 جنيه
900,000 جنيه
3,000,000 جنيه
6,000 جنيه
1,050,000 جنيه
5,250 جنيه
1,000 جنيه
2,000 جنيه
1,500,000 جنيه
450,000 جنيه
800,000 جنيه
1,250,000 جنيه