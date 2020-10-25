(للبيع)
|ارض للبيع بمسلسل واحد تكميلي 2016 مساحة 450 متر منطقة عمارات بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكرر وروف نسبة بناء 50% مطلوب مليون اوفر 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070439
910,000 جنيه
1,850,000 جنيه
1,850,000 جنيه
825,000 جنيه
5,800 جنيه
1,350,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,400,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,450,000 جنيه
1,400,000 جنيه
1,525,000 جنيه
1,950,000 جنيه
1,100,000 جنيه
2,000,000 جنيه