(للبيع)
|ارض للبيع بمساحة 100 متر علي شارع ٧ متر والمتر يبدأ 1900جنيه للمتر الارض بجوار كومباوند سكني بالقرب من شارع ١٦ متر وعلي بعد امتار من الطريق الدائري كل الاوراق جاهزة ومسجلة شهر عقاري ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054319
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