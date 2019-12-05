ارض للبيع بكفر الباشا

بيع قطعه ارض بكفر الباشا متفرع من شارع مؤسسه الزكاه بجوار محطه البركه قطعه ارض مساحتها 100 متر ناصيه على شارع 4 متر المنطقه بها جميع المرافق ومياه وغاز وكهرباء وصرف صحي مطلوب 6000 جنيه للمتر وبدون وسيط التواصل على رقم01110559460