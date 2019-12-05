ارض للبيع بكفر الباشا

(للبيع)
|بيع قطعه ارض بكفر الباشا متفرع من شارع مؤسسه الزكاه بجوار محطه البركه قطعه ارض مساحتها 100 متر ناصيه على شارع 4 متر المنطقه بها جميع المرافق ومياه وغاز وكهرباء وصرف صحي مطلوب 6000 جنيه للمتر وبدون وسيط التواصل على رقم01110559460
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو احمد
|التليفون:
|01110559460
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|العنوان:
|المرج- كفر الباشا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046009
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