(للبيع)
|ارض ع الرئيسى سوديك بتكميلي بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن ع الرئيسى امام سوديك (اكتوبر بلازا) مباشرة ترخيص بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف مساحة 600 متر مدفوع 36.000 $ دولار مقدم مطلوب مبلغ اجمالى 1.700.000 جنيه بالاوڨر) للتواصل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|حدائق اكتوبر- بيت الوطن
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071777
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