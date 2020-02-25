ارض للبيع بحي الفيلات في قلب الاسكندرية، عروس البحر المتوسط مساحة الارض 200

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض للبيع بحي الفيلات في قلب الاسكندرية، عروس البحر المتوسط مساحة الارض 200م ممكن تبني عليها فيلا وحديقه بسور علي ناصية وعلي شارعين شارع10متر وشارع7متر وقريبة من الشارع ١٦ الي هو الشارع الرئيسي وعلي بعد امتار من الطريق الدائري وخطوات من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054182
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23/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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23/2/2020
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23/2/2020
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23/2/2020
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23/2/2020
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القسم: 

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22/2/2020
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