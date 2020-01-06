(للبيع)
|ارض للبيع بجوار مول العرب و بالقرب من ميدان جهينه ارض للبيع بالسياحيه الشماليه الاولى مساحه الارض 600م سعر المتر 5500 جنيه للتواصل 01117298888 #ارض_للبيع #ارض_للبيع _6أكتوبر #أرض_السياحيه_الشماليه #اراضي_للبيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|c
|التليفون:
|01117298888
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|العنوان:
|- x
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047844
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