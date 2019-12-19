(للبيع)
|ارض للبيع بالمحصوره أ بحدايق اكتوبر مساحه الارض 400م محفوره واجهه بحرى السعر المطلوب 1350000 ج للتواصل 01117298888
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|k
|التليفون:
|01117298888
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|العنوان:
|- l
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046247
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