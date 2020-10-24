(للبيع)
|ارض للبيع بالمحصورة ب 414م بحري شرقي ارض 414م بالسياحية ب رخصة بدروم وارضي و3 ادوار متكررة وغرف سطح كل دور شقتين مدفوع 3 اقساط السعر 1525000 كاش نهائي 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|المحصورة ب- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,525,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070300
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