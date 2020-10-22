(للبيع)
|ارض للبيع بالمحصورة ب حدائق أكتوبر بالسياحية ب المنطقة المحصورة منطقة عمارات ممتازة بترخيص بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكررة وغرف سطح مساحة 414م مطلوب 1650000 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|المحصورة ب- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,650,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070214
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