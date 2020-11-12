(للبيع)
|ارض للبيع بالمحصورة ب المنطقة السياحية مساحة 377 متر رخصة كل دور شقة بها قواعد وعمدان بدروم مطلوب 1200000 ج كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072186
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