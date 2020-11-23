ارض للبيع بالمحصورة أ تاني نمره من الرئيسي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض للبيع بالمحصورة أ تاني نمره من الرئيسي للبيع ارض تاني نمره من الرئيسي ثريبه من كمبوند كنز وبالقرب من كمبوند الحي الايطالي دقائق من ميدان الرمايه والحصري ودقائق من مول مصر للاتصال 01125147777 مساحه 414 مطلوب 1800000
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01125147777

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العنوان: المحصورة أ- المحصورة أ
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,800,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/11/2020
رقم الإعلان: 2073621
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