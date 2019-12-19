(للبيع)
|ارض للبيع بالقرب من مطار اكتوبر الجديد بمدينه 6 اكتوبر مساحه الارض 622 م المطلوب 850 الف جنيه عفوا للساده الوسطاء للتواصل 0117298888 #أرض_للبيع #ارض_للبيع_الرقابه_الاداريه #ارض_الup_town_للبيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|l
|التليفون:
|0117298888
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|العنوان:
|- u
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045701
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