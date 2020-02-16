ارض للبيع بالشماليات رابع نمرة من بورتو أكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ارض للبيع بالشماليات رابع نمرة من بورتو أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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ارض للبيع بالشماليات رابع نمرة من بورتو أكتوبر مساحة 457م ترخيص عمارة بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكررة وغرف سطح موقع ممتاز السعر 2200000 ج كاش للاتصال 01117298888 *** من خارج مصر برجاء اضافة 002
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ramcees.com
التليفون: 01117298888

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العنوان: - حي 300
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/3/2020
رقم الإعلان: 2056883
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