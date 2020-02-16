(للبيع)
|ارض للبيع بالشماليات رابع نمرة من بورتو أكتوبر مساحة 457م ترخيص عمارة بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكررة وغرف سطح موقع ممتاز السعر 2200000 ج كاش للاتصال 01117298888 *** من خارج مصر برجاء اضافة 002
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ramcees.com
|التليفون:
|01117298888
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- حي 300
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056883
650,000 جنيه
825,000 جنيه
750,000 جنيه
1,250,000 جنيه
4,000 جنيه
1,400,000 جنيه
2,300,000 جنيه
900,000 جنيه
800,000 جنيه
800,000 جنيه
1,100,000 جنيه
1,750,000 جنيه
1,500,000 جنيه
3,000,000 جنيه
1,500,000 جنيه