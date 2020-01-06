(للبيع)
|ارض للبيع بالشماليات حى ال 300 ارض للبيع ب6أكتوبر مساحه الارض 455م السعر المطلوب 1900000ج للتواصل 01117298888 #أرض_للبيع #ارض_للبيع_6أكتوبر #ارض_للبيع_الشماليات #ارض_الشماليات #اراضي_للبيع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|j
|التليفون:
|01117298888
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|العنوان:
|- b
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047843
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