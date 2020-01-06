ارض للبيع بالشماليات حى ال 300

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارض للبيع بالشماليات حى ال 300 ارض للبيع ب6أكتوبر مساحه الارض 455م السعر المطلوب 1900000ج للتواصل 01117298888 #أرض_للبيع #ارض_للبيع_6أكتوبر #ارض_للبيع_الشماليات #ارض_الشماليات #اراضي_للبيع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: j
التليفون: 01117298888

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العنوان: - b
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,900,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047843
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القسم: 

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19/12/2019
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أرض على الرئيسى مرحلة 5 بيت الوطن اكتوبر

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- في 6 أكتوبر مصر

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القسم: 

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19/12/2019
صورة الاعلان: فرصة أرض مميزة بأقل اوڨر بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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19/12/2019
صورة الاعلان: فرصة أرض بأقل اوڨر بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

فرصة أرض بأقل اوڨر بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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19/12/2019
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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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19/12/2019
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ارض للبيع بالقرب من مطار اكتوبر الجديد بمدينه 6 اكتوبر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر حدايق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

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17/12/2019
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