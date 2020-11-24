(للبيع)
|ارض للبيع بالسياحية الشمالية الثالثة خلف نادي الصيد اكتوبر موقع ممتاز 600متر تخصيص فيلات بدروم وارضي واول وروف للاتصال 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|KA
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- 6 october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081962
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