ارض للبيع بالسياحية الشمالية الثالثة خلف نادي الصيد اكتوبر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارض للبيع بالسياحية الشمالية الثالثة خلف نادي الصيد اكتوبر موقع ممتاز 600متر تخصيص فيلات بدروم وارضي واول وروف للاتصال 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: KA
التليفون: 01009700095

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 6 october
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2021
رقم الإعلان: 2081962
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