(للبيع)
|ارض للبيع بالسياحية الشمالية الاولي خلف مول العرب 850 متر رخصة بدروم وارضي واول وروف بالقرب من زايد ووصلة دهشور تنازل مباشر داخل جهاز مدينة 6 اكتوبر مطلوب 6000 ج للمتر 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071069
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