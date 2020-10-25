(للبيع)
|ارض للبيع بالسياحية الشمالية الاولي خلف مول العرب 670 متر رخصة بدروم وارضي واول وروف قؤيبة من زايد ووصلة دهشور تنازل مباشر داخل جهاز مدينة 6 اكتوبر مطلوب 5800 ج للمتر 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|السياحية الشمالية- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070440
910,000 جنيه
1,850,000 جنيه
1,850,000 جنيه
825,000 جنيه
1,000,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,400,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,450,000 جنيه
1,400,000 جنيه
1,525,000 جنيه
1,950,000 جنيه
1,100,000 جنيه
2,000,000 جنيه