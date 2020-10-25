ارض للبيع بالسياحية الشمالية الاولي خلف مول العرب

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارض للبيع بالسياحية الشمالية الاولي خلف مول العرب 670 متر رخصة بدروم وارضي واول وروف قؤيبة من زايد ووصلة دهشور تنازل مباشر داخل جهاز مدينة 6 اكتوبر مطلوب 5800 ج للمتر 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: السياحية الشمالية- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,800 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070440
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