(للبيع)
|ارض للبيع بالسياحية الشمالية الأولي تاني نمرة من الرئيسي مساحة 670 متر رخصة فيلا نسبة بناء علي 40% موقع ممتاز السعر 5250 ج للمتر 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|السياحية الشمالية- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070979
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