(للبيع)
|ارض للبيع بالرقابة الادارية 6 اكتوبر حي اب تاون 6 اكتوبر الجديدة مساحة القطعة 622م مستلمة من الجهاز وخالصة الثمن مطلوب 1850000 ج 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073088
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