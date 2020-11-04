ارض للبيع بالرقابة الادارية اب تاون بالمجاورة 4 حي اب تاون الرقابة الاداري

(للبيع)
|ارض للبيع بالرقابة الادارية اب تاون بالمجاورة 4 حي اب تاون الرقابة الادارية تخصيص فيلات سكنية متميزة بنسبة مباني 38% والباقي حديقة خاصة بالفيلا 13 كم من مسجد الحصري السعر 820 الف كاش ونهائي 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|820,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071310
2,850,000 جنيه
950,000 جنيه
2,000,000 جنيه
2,200,000 جنيه
800,000 جنيه
700,000 جنيه
1,200,000 جنيه
2,050,000 جنيه
1,450,000 جنيه
1,250,000 جنيه
1,400,000 جنيه
1,300,000 جنيه
1,400,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,350,000 جنيه