(للبيع)
|ارض للبيع بالحي السابع 6 أكتوبر موقع مميز قطعة ارض للبيع 650 متر بالحي السابع 6 أكتوبر ترخيص عمارات بدروم وارضي و4 أدوار متكررة وغرف سطح مطلوب 12 مليون كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072946
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