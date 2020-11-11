(للبيع)
|ارض للبيع بالتكميلي 3 علي الرئيسي وناصيه ممر بالتكميلي 3 بافضل اماكن حدائق اكتوبر بسعر مميز الاستلام خلال شهرين دقائق من ميدان الرمايه دقائق من مول مصر والحصري بجوار نادي الزمالك والشرطه مساحه 450 مطلوب 1250000 للاتصال 01125147777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التكميلي 3- التكميلي 3
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071990
800,000 جنيه
850,000 جنيه
890,000 جنيه
900,000 جنيه
1,300,000 جنيه
1,850,000 جنيه
1,700,000 جنيه
700,000 جنيه
1,000,000 جنيه
900,000 جنيه
1,250,000 جنيه
2,150,000 جنيه
1,000,000 جنيه
650,000 جنيه
650,000 جنيه