ارض للبيع بالتكميلي 3 بسعر مميز ارض بالتكميلي 3 قريبه من رئيسي النوادي وبالقرب من الحي الايطالي وجامعه زويل ونادي الزمالك دقائق من ميدان الرمايه مطلوب 700000 .للاتصال 01125147777 مساحه 450