(للبيع)
|ارض للبيع بالتكميلي 3 بسعر مميز ارض بالتكميلي 3 قريبه من رئيسي النوادي وبالقرب من الحي الايطالي وجامعه زويل ونادي الزمالك دقائق من ميدان الرمايه مطلوب 700000 .للاتصال 01125147777 مساحه 450
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|التكميلي 3- التكميلي 3
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070768
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