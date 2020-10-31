(للبيع)
|ارض للبيع بالتكميلي 2 بسعر مميز ارض بالتكميلي 2 بسعر مميز قريبه من صان كابيتال وبالقرب من الحي الايطالي وجامعه زويل وبالقرب من نادي الزمالك مساحه 450 للاتصال 01125147777 مطلوب 750000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|التكميلي 2- التكميلي 2
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070911
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