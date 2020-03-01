ارض للبيع بالاسكندريه بها جميع المرافق موقع متميز قريب من كارفور والداون تا

(للبيع)
|ارض للبيع بالاسكندريه بها جميع المرافق موقع متميز قريب من كارفور والداون تاون ويبعد امتار الدائري وبه جميع الخدمات ومواصلات عامه بمساحة 600م علي شوارع متسعه جدا والارض بها كل المرافق (مياه -كهرباء-صرف صحي-انترنت) بتسهيلات في الدفع وخصم للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054732
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