(للبيع)
|ارض للبيع بأب تاون 6 أكتوبر بالرقابة الادارية سابقا منطقة ي1 قطعة 622 متر مجاورة 4 تاني نمرة من الرئيسي مطلوب 1300000 ج كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071758
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