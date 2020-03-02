ارض لقطة بالاسكندريه كاملة المرافق والخدمات بأفضل موقع وأقل سعر بالقرب من ك

(للبيع)
|ارض لقطة بالاسكندريه كاملة المرافق والخدمات بأفضل موقع وأقل سعر بالقرب من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 100م علي شوارع متسعه جدا 16م/10م/7م الاسعار متميزة كاش وبالتقسيط بدون فوايد ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054898
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