ارض في الزرقاء للبيع

(للبيع)

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الأردن (الزرقاء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
*قطعه ارض للبيع* *الهاشميه* من *أرضي* *الزرقاء* القطعه تجاري عليها جميع الخدمات من المالك مباشره القطعه *تجاري على شارعين* زي الكف رقم القطعه 3602 حوض رقم 7 الودي الغربي المساحه 313 متر الخدمات ماء وكهرباء ومجاري وشوارع معبده القطعه مجاوره لابنيه حجر حوليها بناء ممتاز من المجاورين . 15 الف دينار لكامل القطعه كوشان مستقل . 0796993088 0795474742
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: علاء الدين الدميري
التليفون: 00962795474742

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ارض في الهاشميه للبيع- الهاشميه
الزرقاء -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 دينار
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050472
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صورة الاعلان: ارض للبيع في الاردن

ارض للبيع في الاردن

(للبيع)

قطعة ارض استثماريه في المفرق من اراضي الباديه الشماليه ارض سكنيه تصلح للبناء مساحتها 500 م مخدومه كه.
العنوان:

المفرق - الأردن
القسم: 

3,000 دينار

26/1/2020
صورة الاعلان: مترجم فوري ايطالي

مترجم فوري ايطالي

(طلب عمل)

نحن على استعداد الترجمه الفوريه من الايطالي الى العربي والعكس - خبره 15 عام -ممكن العمل يومي او اس.
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عمان - الأردن
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90 دينار

25/1/2020
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شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان

(للبيع)

شركه الأشقاء لنقل العفش بالاردن عمان افضل شركات نقل عفش بالاردن لأنها تقدم باقه من الخدمات علي اعلي .
العنوان:

عمان - الأردن

70 دينار

19/1/2020
صورة الاعلان: اساسيات التمريض العام

اساسيات التمريض العام

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن اساسيات التمريض العام كما اننا نقدم د.
العنوان:

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15/1/2020
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شركه نقل اثاث نقل عفش

(للبيع)

###شركه الأشقاء لنقل0778436337##0792951409 ##العفش بالاردن عمان افضل شركات نقل عفش بالاردن لأنها تقد.
العنوان:

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70 دينار

11/1/2020
صورة الاعلان: Fast-Exchanger.com | paypal and okpay automatic exchanger

Fast-Exchanger.com | paypal and okpay automatic exchanger

(للبيع)

Fast-Exchanger.com | paypal and okpay automatic exchanger Fast-exchanger, cashu exchange, payza to .
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19/12/2019
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صورة الاعلان: مدرس رياضيات خصوصي

مدرس رياضيات خصوصي

(طلب عمل)

مدرس رياضيات خبرة لأكثر من ٣٠ سنة على استعداد لاعطاء حصص. التقوية لطلاب التوجيهي العلمي .
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إربد - الأردن

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10/12/2019
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30/11/2019
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(للبيع)

فستان زفاف مستعمل لبسه واحدة في حال ممتاز ونظيف للجادين يرجى التواصل على رقم الهاتف 00962780784051 ا.
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عمان - الأردن

135 دينار

24/11/2019
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