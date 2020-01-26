ارض في الزرقاء للبيع

(للبيع)
|*قطعه ارض للبيع* *الهاشميه* من *أرضي* *الزرقاء* القطعه تجاري عليها جميع الخدمات من المالك مباشره القطعه *تجاري على شارعين* زي الكف رقم القطعه 3602 حوض رقم 7 الودي الغربي المساحه 313 متر الخدمات ماء وكهرباء ومجاري وشوارع معبده القطعه مجاوره لابنيه حجر حوليها بناء ممتاز من المجاورين . 15 الف دينار لكامل القطعه كوشان مستقل . 0796993088 0795474742
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|علاء الدين الدميري
|التليفون:
|00962795474742
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|العنوان:
|ارض في الهاشميه للبيع- الهاشميه
الزرقاء - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050472
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