(للبيع)
|ارض فيلا امام بوابة نادى الصيد مباشرة 6 اكتوبر للبيع ارض اكثر تميز 2019 امام نادى الصيد ومحور جمال عبد الناصر دابل فيس على خدمات امام بوابة النادى مباشرة المساحة 861 متر مدفوع 350,000ج مطلوب مليون جنيه + المدفوع للتفاصيل / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وادارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|s
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- s
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048752
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