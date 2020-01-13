ارض فيلا امام بوابة نادى الصيد مباشرة 6 اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض فيلا امام بوابة نادى الصيد مباشرة 6 اكتوبر للبيع ارض اكثر تميز 2019 امام نادى الصيد ومحور جمال عبد الناصر دابل فيس على خدمات امام بوابة النادى مباشرة المساحة 861 متر مدفوع 350,000ج مطلوب مليون جنيه + المدفوع للتفاصيل / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وادارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: s
التليفون: 01122957722

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العنوان: - s
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048752
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