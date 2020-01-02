(للبيع)
|ارض فيلات مميزة ترى محور جمال عبد الناصر ارض بمنطقة المخابرات ب (الفيروز ب) بجوار نادى الصيد المساحة 655 متر ناصية ممر – على شارع عريض مطلوب 5000ج للمتر للاتصال / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وادارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|w
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- ;
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047378
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