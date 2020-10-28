(للبيع)
|ارض ع الرئيسى سوديك بتكميلية بيت الوطن ارض للبيع بالتوسعات الشمالية - تكميلية بيت الوطن 6 اكتوبر عالشارع رئيسى امام كمبوند سوديك (اكتوبر بلازا) لبناء عمارة بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف المساحة 600 متر مدفوع 36.600 $ مقدم مطلوب 1.100.000ج اوڨر برايس للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070666
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