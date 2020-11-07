ارض على رئيسى الحى 8 بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض على رئيسى الحى 8 بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر تقع على الرئيسى الحى الثامن ترخيص بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف مساحة 600 متر مدفوع 67.000 دولار مطلوب اوڨر 1.250.000 جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,250,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071474
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صورة الاعلان: ارض ع الرئيسى بالحى التاسع 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض ع الرئيسى بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

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2,150,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض ناصية للبيع بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

أرض ناصية للبيع بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

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7/11/2020
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أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

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650,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

أرض بحرى (مالك اصيل) بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

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العنوان:

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650,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض 501 متر بالحى التاسع ارضى + 5أدوار - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أرض ناصية بالحى التاسع 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

أرض ناصية بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

أرض ناصية بالحى التاسع 6 اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 5 أدوار .
العنوان:

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2,800,000 جنيه

7/11/2020
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صورة الاعلان: قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر

(للبيع)

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قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر مساحة 622 لبناء فيلا بدروم وارضي واول وثاني وروف كل د.
العنوان:

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القسم: 

1,000,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: ارض ناصية 695 م بالحي التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض ناصية 695 م بالحي التاسع اكتوبر

(للبيع)

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العنوان:

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4/11/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالرقابة الادارية اب تاون بالمجاورة 4 حي اب تاون الرقابة الاداري - في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بالرقابة الادارية اب تاون بالمجاورة 4 حي اب تاون الرقابة الاداري

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ارض للبيع بالرقابة الادارية اب تاون بالمجاورة 4 حي اب تاون الرقابة الادارية تخصيص فيلات سكنية متميز.
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820,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: ارض ناصية قريبة من الرئيسي بحي أب تاون 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض ناصية قريبة من الرئيسي بحي أب تاون 6 اكتوبر

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العنوان:

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القسم: 

950,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: ارض على رئيسى التحرير بالحى التاسع - في 6 أكتوبر مصر

ارض على رئيسى التحرير بالحى التاسع

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

2,000,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: ارض ع الرئيسى بالحى التاسع 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض ع الرئيسى بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

2,200,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: أرض على حديقة بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

أرض على حديقة بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

أرض على حديقة بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 3 أدو.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

800,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: أرض بحرى (اصيل) بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

أرض بحرى (اصيل) بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

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أرض بحرى (اصيل) بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 3 أد.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

4/11/2020
صورة الاعلان: أرض 500 متر بالحى التاسع 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

أرض 500 متر بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

أرض 500 متر بالحى التاسع 6 اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 5 أدوا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

4/11/2020
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