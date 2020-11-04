(للبيع)
|ارض على رئيسى التحرير بالحى التاسع للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر تقع على محور التحرير مباشرة ترخيص بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف مساحة 685 متر مدفوع 78.000 دولار مطلوب مبلغ اجمالى 2 مليون جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071320
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