ارض شديدة التميز بالحي المتميز بمدينة بدر علي طريق السويس المباشر

(للبيع)
|قطعه أرض واجهه أستثماريه و مستقبليه فوق الممتاز ** مساحتها : 450 م ** موقعها : في منطقه 1 متميز السويس ** أرض علي رئيسي مباشر ** مدخل مباشر من طريق السويس ** بجوار هايبر وان ماشرا ** بجوار أكبر المولات التجاريه و المنشأت الأداريه و التجاريه ** من الناحيه الاستثماريه الارض حين تبني سوف يكون موقعها فوق الممتاز و تساعد علي جلب السياح و المغتربين من الخارج لوقوعها امام المولات و قربها من العاصمه و هايبر وان ** ** واجهه بحري غربي ** الارض خالصه أقساط ** بها مهله بناء سنه ** القطعه مالك أصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شريف محمد
|التليفون:
|01064647510
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|العنوان:
|الحي المتميز بمدينة بدر علي طريق السويس المباشر- مدينة بدر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102267
اتصل
24,001 جنيه