ارض زراعيه للايجار

يوجد للايجار تسعة افدنة بجوار مدينة السادات ( طريق السادات شبين الكوم .قرب نقطة مرور العجبزى القديمه ) .الارض تزرع تزرع بجميع المحاصيل .واخر زرعة كانت طماطم وكنتالوب .الارض بها شبكة المياه الرئيسيه . ويوجد سكن لزوم عمال المستأجر . لارض مقسمه الى خمسة افدنه كانت مزروعه كنتالوب واربعة افدنه كانت مزروعه طماطم بينهم مدق للخدمه . يمكن تأجير كل أو جزء من المساحة المعروضه .ايجار الفدان 9000 جنيه سنويا .الارض بمنطقه بها جميع الخدمات . لتحديد موعد للمعاينة الاتصال 01220394369