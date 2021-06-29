ارض زراعيه للايجار

(للإيجار)
|يوجد للايجار تسعة افدنة بجوار مدينة السادات ( طريق السادات شبين الكوم .قرب نقطة مرور العجبزى القديمه ) .الارض تزرع تزرع بجميع المحاصيل .واخر زرعة كانت طماطم وكنتالوب .الارض بها شبكة المياه الرئيسيه . ويوجد سكن لزوم عمال المستأجر . لارض مقسمه الى خمسة افدنه كانت مزروعه كنتالوب واربعة افدنه كانت مزروعه طماطم بينهم مدق للخدمه . يمكن تأجير كل أو جزء من المساحة المعروضه .ايجار الفدان 9000 جنيه سنويا .الارض بمنطقه بها جميع الخدمات . لتحديد موعد للمعاينة الاتصال 01220394369
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محاسب خالد
|التليفون:
|01220394369
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|العنوان:
|- السادات
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098424
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