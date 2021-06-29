ارض زراعيه للايجار

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مصر (المنوفية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يوجد للايجار تسعة افدنة بجوار مدينة السادات ( طريق السادات شبين الكوم .قرب نقطة مرور العجبزى القديمه ) .الارض تزرع تزرع بجميع المحاصيل .واخر زرعة كانت طماطم وكنتالوب .الارض بها شبكة المياه الرئيسيه . ويوجد سكن لزوم عمال المستأجر . لارض مقسمه الى خمسة افدنه كانت مزروعه كنتالوب واربعة افدنه كانت مزروعه طماطم بينهم مدق للخدمه . يمكن تأجير كل أو جزء من المساحة المعروضه .ايجار الفدان 9000 جنيه سنويا .الارض بمنطقه بها جميع الخدمات . لتحديد موعد للمعاينة الاتصال 01220394369
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محاسب خالد
التليفون: 01220394369

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - السادات
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 90,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098424
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه للبيع 175م بكمبوند طيبه جاردنز ب6 أكتوبر

شقه للبيع 175م بكمبوند طيبه جاردنز ب6 أكتوبر

(للبيع)

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29/6/2021
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Uniform Housekeeping

(للبيع)

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29/6/2021
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ترنجات رجالى جمله لاصحاب المحلات والمكاتب الجمله والاون لاين

(للبيع)

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العنوان:

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29/6/2021
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صاحب محل شنط أو عندك جروب أو بيدج و بتبيع عليها شنط حريمي . البوست دا مهم

(للبيع)

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العنوان:

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29/6/2021
صورة الاعلان: فيلا توين هاوس للبيع بجوار مول مصر 6 أكتوبر

فيلا توين هاوس للبيع بجوار مول مصر 6 أكتوبر

(للبيع)

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,000,000 جنيه

29/6/2021
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صورة الاعلان: احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق

احدث الديكورات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق

(للتقسيط)

بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد مع شركة حورس للديكور بمصر الجديدة للتتشطيباات الفاخرة والتصميمات الحد.
العنوان:

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29/6/2021
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مطلوب مديرة مكتب وعلاقات عامة لشركة ديكور بمصر الجديدة

(فرصة عمل)

مطلوب مديرة مكتب حسنة المظهرللعمل بشركة ديكور بمصر الجديدة مؤهل عالى والسن لايتعدى 35 عاما * و خبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

29/6/2021
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مخازن ببرج العرب الاسكندريه للبيع

(للبيع)

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العنوان:

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29/6/2021
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يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ال.
العنوان:

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29/6/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

ميجا تاور تجربة مليئة بالمتعة و الأثارة زور صفحتنا على فيس بوك او كلمنا على الخط الساخن 19810 Gotta.
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29/6/2021
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القسم: 

274,000 جنيه

29/6/2021
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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

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29/6/2021
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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

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29/6/2021
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هتلاقي في جازي باي الراحه وحياة الرفاهية

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

191,000 جنيه

29/6/2021
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