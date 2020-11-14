(للبيع)
|ارض دابل فيس عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار ارض جامعة القاهرة الدولية دابل فيس على حديقة - عالرئيسى أمام دار مصر ترخيص بناء بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف مساحة الأرض 870 متر مدفوع 137.700 $ دولار (مقدم + قسطين) مطلوب اوڨر 1.425.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,425,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072333
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