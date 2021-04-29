ارض توجر مشاركه كمصنع او ارض فقط بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج

(للإيجار)
|ارض 2000م توجر مشاركه كمصنع او ارض فقط بجوار الطريق الدائري نزله موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره كامله مرافق عداد ماء وعداد كهرباء 3فاز امكانيه تاجيرها عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش امكانيه حد يشارك في انشاء عليها جمالون وياجرها كجمالون بسعر منخفض حسب الاتفاق بين الطرفين مقابل المشاركه في الانشاءات علي ان يخصم المبلغ المدفوع من الايجار يوجد لدينا مساحات اخري للايجار بنفس المواصفات مساحات 3700م و1500م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rashad
|التليفون:
|01225121313
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|العنوان:
|المرج/القاهره- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|24,001 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097520
18,000 جنيه