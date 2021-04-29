ارض توجر مشاركه كمصنع او ارض فقط بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
ارض 2000م توجر مشاركه كمصنع او ارض فقط بجوار الطريق الدائري نزله موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره كامله مرافق عداد ماء وعداد كهرباء 3فاز امكانيه تاجيرها عن طريق سمسار موقع قريب من مخزن كوكاكولا القيمه الايجاريه للمكان قابله للنقاش امكانيه حد يشارك في انشاء عليها جمالون وياجرها كجمالون بسعر منخفض حسب الاتفاق بين الطرفين مقابل المشاركه في الانشاءات علي ان يخصم المبلغ المدفوع من الايجار يوجد لدينا مساحات اخري للايجار بنفس المواصفات مساحات 3700م و1500م ارجو التواصل عبر الهاتف فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rashad
التليفون: 01225121313

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العنوان: المرج/القاهره- المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 24,001 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/6/2021
رقم الإعلان: 2097520
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صورة الاعلان: ارض 1500م امكن سمسار توجر مشاركه كمصنع بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج - في القاهرة مصر

ارض 1500م امكن سمسار توجر مشاركه كمصنع بجوار الدائري موسسه الزكاه المرج

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ارض توجر مشاركه كمصنع او ارض فضاء بجوار الطريق الدائري موسسه الزكاه ابوصير المرج القاهره كامله مرافق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

18,000 جنيه

29/4/2021
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