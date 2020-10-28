ارض تطل على الخدمات بتكميلى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بالتوسعات الشمالية 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن ترخيص عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) مساحة 772م مدفوع 47.300 $ دولار مطلوب اوڨر برايس 500 الف جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية