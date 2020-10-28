ارض تطل على الخدمات بتكميلى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض تطل على الخدمات بتكميلى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بالتوسعات الشمالية 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن ترخيص عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) مساحة 772م مدفوع 47.300 $ دولار مطلوب اوڨر برايس 500 الف جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: - السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/10/2020
رقم الإعلان: 2070674
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28/10/2020
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27/10/2020
صورة الاعلان: أرض مدرسة متكاملة بمدينة 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

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27/10/2020
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(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض بحرى تطل على جمال عبد الناصر بالحى التاسع 6 اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر لبناء .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

27/10/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

400,000 جنيه

27/10/2020
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