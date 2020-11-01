(للبيع)
|ارض تطل على الترفيهى بالحى التاسع 6 اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر بأميز موقع تطل على المنطقة الترفيهية لبناء عمارة بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف مساحة 623 متر مدفوع 72.000 دولار مطلوب 1.500.000ج اوڨر للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070964
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